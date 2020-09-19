Легенда Динамо попал в списки партии УДАР, которую возглавляет Виталий Кличко. Впрочем, Шовковский не собирается завершать сотрудничество со сборной Украины.

Шевченко неоднозначно отреагировал на решение Шовковского уйти в политику

"Александр Владимирович, вы покинули сборную?" – спросил один из подписчиков страницы экс-голкипера в Instagram. "Нет! Это же не депутатство в ВР Украины", – категорически ответил Шовковский.

Напомним, бывший вратарь Динамо уже два года работает в тренерском штабе Андрея Шевченко. Вместе с ним сборная Украины гарантировала себе выход в финальную стадию Евро-2020.

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