Шовковский оценил повреждение ведущего игрока Динамо, назвав шансы сыграть в матче Лиги чемпионов
19:36 - Читати українською
Главный тренер Динамо Александр Шовковский рассказал о состоянии защитника киевлян Дениса Попова, который был заменен на 60-й минуте матча УПЛ с Вересом (1:0).
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– Что с Денисом Поповым?
– Мы получили от него сигнал о судорогах и поэтому заменили его, во избежание негативных моментов.
Шикарный ассист Ваната в видеообзоре матча Верес – Динамо – 0:1
– С Пафосом он сыграть сможет?
– Думаю, там ничего страшного. Но давайте мы сначала доберемся до Люблина, а потом уже будем оценивать состояние каждого из игроков, – сказал Шовковский на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между Динамо и Пафосом состоится 5 августа на Арене Люблин в Польше. Начало игры – в 21:00 по киевскому времени.
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