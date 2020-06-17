Шовковский оценил перспективы чемпионов мира в сборной Украины

Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский поделился мнением о перспективах чемпионов мира U-20 в форме национальной команды.

"В прошлом году наша юношеская сборная подарила нам невероятные эмоции. Желаю, чтобы ребята и дальше реализовали себя. Этот период очень тяжелый и сложный для каждого футболиста. Нельзя кого-то перехвалить или унизить.

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Это уже другое поколение. К нашему поколению, на мой взгляд, были более жесткие требования. Сейчас другие времена и мы, тренеры, к ним тоже должны приспосабливаться. Ребятам, которые стали чемпионами мира, желаю вспоминать не то, чего они достигли, а вспоминать работу, благодаря которой они стали чемпионами.

Сейчас во взрослом футболе другие требования. Надо сразу выполнять задачи, времени никто здесь уже не дает. Все игроки молодежки, в которую попали и чемпионы мира, находятся в списке кандидатов в национальную сборную. Мы за всеми следим", – поделился Шовковский в комментарии УАФ.

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