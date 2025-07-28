– На сколько процентов команда готова к сезону? На 100% или еще набирает форму?

– В первую очередь, хочется сказать, что Динамо готовится. Сказать, что команда готова на 100% – это будет неправда. Мы стараемся, но еще нет достаточно игровой практики, чтобы говорить, что мы вышли на пик своей формы. Пожалуй, это было бы странно, если бы с самого начала сезона команда была готова на максимум. Безусловно, есть, что совершенствовать, это всегда есть.

Динамо потеряло лидера перед ответным матчем в квалификации Лиги чемпионов

– После первого матча главный тренер мальтийского клуба сказал, что результат еще ничего не решает, и что его игроки верят, что еще не все не закончено. Нет ли с вашей стороны недооценки соперника?

– Еще накануне первого матча я говорил о том, что одно из сильных качеств нашего соперника – это итальянский тренер, который умело руководит командой, ставит игру, они знают, как они хотят играть. Это одна из сильных сторон этой команды. Они показали это в поединке с Жальгирисом, когда смогли после поражения 0:2 отыграться у себя дома и пройти в следующий раунд, где уже играли с нами.

С нашей стороны, мы любого соперника оцениваем по качествам, по схеме игры, по тем наработкам, которые у них есть. И стремимся играть, безусловно, в свою игру, учитывая все эти моменты. Каждая игра, любая игра начинается со стартового свистка и при счете 0:0. Это надо помнить всегда и выходить в каждой игре, доказывать как команде в целом, так и каждому игроку в отдельности, – заявил Александр Шовковский во время предматчевой пресс-конференции.

Динамо разгромило Хамрун в первом матче квалификации Лиги чемпионов – Буяльский оформил гол+пас