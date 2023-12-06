"Хочу поблагодарить и выразить уважение тем, кто сейчас защищает нашу страну, кто делает невозможное и несет нам веру в победу. Пусть каждый из Вас чувствует поддержку и благодарность всей нации!"

Шовковский вернул в раздевалку Динамо важный элемент – во времена Луческу на это было табу

Сегодня мы празднуем не только День Вооруженных Сил Украины, но и день, когда вера в чудо и магию восполняет сердца, а каждый миг может стать чудом – Праздник Святого Николая! Пусть Святой Николай дарит вам улыбку, счастливые мгновения и заботится о вашем благополучии

Желаю каждому из нас, чтобы эти объединенные праздники наполнили наши дома теплом и спокойствием в столь непростые времена. Безграничная гордость за тех, кто творит чудеса каждый день, защищая нас", – написал Шовковский в Facebook.

Напомним, Шовковский исполняет обязанности главного тренера Динамо после ухода Мирчи Луческу. При его руководстве "бело-синие" выиграли два матча (против Кривбасса и Руха).

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