– Для вас важнее результат матча или настрой и характер?

– Вы знаете, все очень важно. На сегодняшний момент мы прекрасно понимаем, что в футболе не бывает мелочей. Результат во многих случаях именно от настроя зависит. После непростой логистики, после игры с Маккаби я вообще дал полный отдых своим игрокам, прекрасно понимая, что за последний период очень непростой был тренировочный и игровой цикл, и надо было каким-то образом перезагрузить команду.

Безусловно, важным был настрой на игру. Безусловно, важной была – даже после пропущенного гола – реакция, спокойствие и уверенность в действиях. Мы прекрасно подготовились к этой игре, и, в принципе, тактика, которую на эту игру мы планировали, сработала.

Безусловно, любую тактику, что бы мы не говорили, реализовывают на футбольном поле исполнители. И в этом аспекте не обошлось без ошибок, но в целом я доволен действиями команды.

– Одним из лучших сегодня был Волошин. Это он так окрылен вызовом в сборную?

– Надо, видимо, у него спросить.

– А вы как думаете?

– Думаю, что он работает, работает вместе со всеми. Он заслужил место в стартовом составе в последнее время – и, видимо, это вдохновляет дальше работать и улучшать свои действия, быть полезным для команды.

– Вспомним первый тайм. 4 удара по воротам – 3 мяча. Что это, по вашему мнению – почти идеальная реализация или все же доля везения тоже была?

– Я своим игрокам говорю, что нельзя забить гол, когда вы не бьете по воротам. Иногда они хотят до идеального момента довести. Так не бывает. Иногда бывает так, что залетает все, что может залететь. Но, опять-таки, мы постоянно работаем над улучшением своих качеств.

Очень жаль, что травму получил Михайленко, это была вынужденная замена. Но, как говорится, ситуация сыграла, возможно, нам на руку в этом случае, – приводит слова Шовковского Football Hub.

Сейчас киевское Динамо занимает первое место в турнирной таблице УПЛ, в активе "бело-синих" 12 очков после четырех туров чемпионата.

