– Мы увидели два разных тайма в исполнении вашей команды, что, по вашему мнению, изменило ход игры?

– Ход игры изменили забитые мячи. Возможно, в начале была определенная недооценка, но перед игрой мы настраивали футболистов на то, что кубковые игры всегда отличаются от матчей чемпионата. В свое время нам всегда говорили, что порядок бьет класс.

Пенальти и дубль Волошина в видеообзоре полуфинала Кубка Украины между Буковиной и Динамо – 1:4

К сожалению, на первый тайм мы вышли не такими мотивированными, как игроки Буковины, которые провели великолепную первую половину встречи. Возможно, ребята вышли на эту игру с мыслями уже о матче следующего тура чемпионата Украины. Только этим я могу объяснить наши действия в первом тайме. Во втором тайме мы сделали определенные выводы и провели замены, и в дальнейшем игра шла уже по нашему сценарию.

– Вы как игрок неоднократно выигрывали Кубок Украины, а что для вас значит победить в этом турнире в своем первом полноценном сезоне в роли тренера?

– Для меня лично это не означает ничего особенного. Главное – чтобы команда выполняла то, о чем мы договариваемся накануне игры и побеждала в каждом матче. Кубковая это игра, чемпионат или товарищеский матч – команда Динамо всегда ставит перед собой максимальные задачи. Безусловно, очень приятно снова играть в финале Кубка Украины, и мы будем делать все возможное, чтобы победить.

– Правда ли, что Динамо не хотело играть в Черновцах?

– Нет, это вопрос не к нам – мы бы приехали куда надо было приехать, но есть определенные обстоятельства, которые зависят не от нас, не от команды.

– В состав после полуторамесячного отсутствия вернулся Александр Тымчик, что это значит для команды?

– Это означает, что у нас полная обойма. К сожалению, мы не могли в полной мере рассчитывать на Брагару, потому что на одной из тренировок произошло жесткое столкновение, и врачи диагностировали у него повреждение лицевой кости. Поэтому мы не могли его привлекать и к тренировочному процессу и тем более к матчу, чтобы не было никаких осложнений. Ведь в футболе нужно выходить на поле и не только выполнять тренерские установки, но и показывать бойцовские качества. В этом случае определенный страх, возможно, ему мешал бы.

По Тымчику, я рад, что он вернулся, так же рад и за Валерия Лучкевича, который сыграл в стартовом составе. Мы в полном составе готовимся к следующей очень важной для нас встрече", – цитирует Шовковского официальный сайт Динамо.

Динамо прорвалось в финал Кубка, разгромив Буковину в волевом стиле – дубль Волошина исправил очередной фейл Бражка