"Работа в этом направлении ведется постоянно, но с учетом того, что очень часто игроки используют Динамо, чтобы потом поднять себе планку зарплаты или что-то подобное.

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Сначала начинаются переговоры, затем привлекается фактор семьи, семьи или еще что-то, а в итоге они переходят в другие клубы или хотят в несколько раз увеличить условия своего нового контракта. По крайней мере так было все предыдущие разы, когда шли переговоры", – приводит слова Шовковского пресс-служба киевского клуба.

Добавим, что летом Динамо не подписало ни одного игрока, зато клуб отправил в аренду трех игроков – Навина Малыша и Романа Саленко, которые перешли в Зарю и Максима Дячука, который будет выступать за Лехию.

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