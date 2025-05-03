"После игры с Шахтером у Тараса в том столкновении, где Эгиналдо в него въехал и судья даже не показал желтой карточки, он получил болезненное повреждение, которое сказалось, и он с нами не тренировался весь этот период. Мы решили его поберечь для того, чтобы он мог восстановиться. Тем более у нас есть кем его заменить.

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У Ярмоленко так же есть определенная проблема, и для того, чтобы не усугубить ситуацию, мы дали возможность проявить себя другим игрокам, а ему отдохнуть. У нас впереди еще 4 очень важные игры – 3 матча чемпионата и финал Кубка Украины", – поделился Шовковский в эфире УПЛ ТВ.

Напомним, отсутствие Ярмоленко и Михавко не помешало Динамо разгромить Ингулец (4:0), набрать 67 очков и еще ближе приблизиться к чемпионству.

Динамо разгромило Ингулец, официально лишив Шахтер шансов на золото – киевляне еще ближе к чемпионству