"Игра забудется, а результат останется навсегда. Со временем эмоции утихнут. Каждая игра дает нам опыт и информацию, анализируя которую мы просто обязаны становиться лучше.

Украина – Северная Македония – 2:1 – видео голов и обзор матча

Но это будет завтра, а сегодня мы празднуем первую победу на Евро-2020. Поздравляю всех болельщиков и благодарю всех за такую важную для нас поддержку на стадионе и за его пределами. Слава Украине", - написал Александр Шовковский на своей странице в Facebook.

Украина с боями победила Северную Македонию – 2 нереализованных пенальти, исторические герои в тяжелом матче Евро-2020