Шовковский о победе над Северной Македонией: Игра забудется, а результат останется навсегда
Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский эмоционально прокомментировал победу в матче второго тура Евро-2020 против Северной Македонии.
"Игра забудется, а результат останется навсегда. Со временем эмоции утихнут. Каждая игра дает нам опыт и информацию, анализируя которую мы просто обязаны становиться лучше.
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Но это будет завтра, а сегодня мы празднуем первую победу на Евро-2020. Поздравляю всех болельщиков и благодарю всех за такую важную для нас поддержку на стадионе и за его пределами. Слава Украине", - написал Александр Шовковский на своей странице в Facebook.
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