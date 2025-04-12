“Очень важная победа. Очень непросто всегда играть против команд, которыми руководит Юрий Николаевич. Очень непросто всегда любой команде приезжать и играть в Кривом Роге. Это очень непростой соперник для любого.

"Шовковский будет долго думать, ломать голову": директор Буковины поделился ожиданиями от матча Кубка против Динамо

Мы имели много возможностей для того, чтобы доводить до ударов и забивать мячи. В первом тайме были моменты, во втором тайме были моменты. У того же Дениса Попова после подачи углового был великолепный момент. У Андрея Ярмоленко – точнее, я бы сказал, у Виталия Буяльского, когда он решил отдать пас на Андрея, хотя мог завершать.

У Ваната, на котором, я считаю, было нарушение, и могли ставить фол последней надежды и удалять игрока Кривбасса. Там спорный момент не в нашу пользу, и тут удаление Попова – тоже не в нашу пользу.

Результатом, безусловно, доволен. Доволен отношением, хотя и вся эта ситуация, непросто играть здесь, и еще и воздушные тревоги, которые продолжаются. 2 часа мы добирались до матча, остановившись в Кропивницком. Это, возможно, наложило свой отпечаток, но отношение и мотивация игроков – это, безусловно, плюс", – сказал Шовковский на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Динамо обыграло на выезде Кривбасс (2:0) и остается на первом месте в турнирной таблице УПЛ. В активе киевлян 60 очков после 24-х туров чемпионата.

Динамо уверенно обыграло Кривбасс, приблизившись к чемпионству – Ярмоленко снова забил, красная Попова и провал капитана