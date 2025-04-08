– Конечно, мы знаем наш календарь. Он очень непростой, но думаю, что мы готовы к нему. После того, как мы ездили на еврокубковые матчи, вообще нет вопросов по гостевым встречам в Украине. Я думаю, что все будет хорошо. Надо уверенно настроиться на каждую игру, чтобы с хорошим настроением подходить к следующей.

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– Вас снова ждет вояж во Львов, где сначала полуфинал Кубка Украины с Буковиной, а потом – игра с Шахтером в чемпионате Украины. Так же, как было недавно два подряд матча с Рухом. Можно ли сказать, что будет две победы?

– Надеемся, что да. Другого настроя у нас просто не может быть.

– Вариант с недооценкой Буковины возможен?

– О, нет. Александр Владимирович Шовковский не даст нам этого сделать. Он перед каждым матчем нас очень серьезно настраивает, поэтому никакой расслабленности точно не будет, – рассказал Пихаленок для Dynamo.kiev.ua.

Напомним, что Буковина в четвертьфинале Кубка Украины победила сумскую Викторию со счетом 2:1 и впервые в истории попала в полуфинал турнира. Матч против Динамо запланирован на 23 апреля в 13:00.

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