Шовковский назвал возможную проблему, с которой может столкнуться Харатин в сборной Украины

Один из тренеров сборной Украины Александр Шовковский объяснил, что может стать препятствием для хавбека Ференцвароша Игоря Харатина в расположении национальной команды.

"Я работал с ним, когда он еще был в команде Динамо. Это достаточно опытный игрок, который сегодня в связи с тем, что Тарас Степаненко не сможет помочь, усилит команду. У него на определенном этапе могут быть проблемы с восприятием той информации, которую мы даем всем игрокам.

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Но мы будем работать с ним индивидуально, будем помогать. Думаю, атмосфера поможет ему адаптироваться достаточно быстро, и я надеюсь, что его действия и опыт будут полезным для нас", – поделился Шовковский в интервью XSport.

Напомним, Харатин получил дебютный вызов в сборную Украины, однако из-за вспышки пандемии коронавируса сборы национальной команды перенесли на неопределенный срок.

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