Шовковский назвал свой лучший сезон в карьере

Легенда Динамо и сборной Украины Александр Шовковский считает свою карьеру одним хорошим сезоном.

"Я вообще не думал о том, что всю карьеру проведу в Динамо. Я просто хотел играть в футбол. Я наслаждался этой игрой и делал все возможное для того, чтобы получать максимальное удовольствие от этого. К чему меня это привело в конечном итоге – это другой вопрос.

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Я не ставил перед собой никаких целей, я даже не задумывался о том, кем стану в будущем. Я просто понимал, что буду играть в эту прекрасную игру.

Лучший сезон? Сложно ответить. Думаю, таких сезонов можно много выделить. И сезон 1998/1999, и 2005/2006, когда мы попали на чемпионат мира. Последние два сезона, когда Динамо дважды подряд под руководством Сергея Реброва выиграло Кубок и чемпионат Украины.

Было много хороших сезонов. Был один хороший 23-летний сезон", – рассказал Шовковский в интервью ФФУ.

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