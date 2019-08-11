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Шовковский назвал самого сурового и самого доброго тренера в своей карьере

15:25 64 Читати українською
Шовковский назвал самого сурового и самого доброго тренера в своей карьере
Александр Шовковский / Фото ФК Динамо

Легендарный голкипер Динамо поделился мнением о сотрудничестве со своими бывшими наставниками.

"Мой самый строгий тренер? Наверное, Валерий Васильевич Лобановский, с ним невозможно было шутить, все просто боялись это делать. Хотя со временем я понял, что с юмором у него все было хорошо.

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Самый добрый наставник? Даже не знаю, мне сложно ответить на этот вопрос. Скажу вам "пас", – рассказал Александр Шовковский на встрече с болельщиками.

Звездный ветеран провел в Динамо 23 года, став вместе с киевлянами 14-кратным победителем чемпионата Украины.

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