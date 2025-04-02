– По сравнению с матчем в чемпионате, вы сделали некоторые изменения в составе. Как в целом сложился матч и насколько решающим стало то, что в конце первого тайма удалось забить гол?

– Мы дали возможность отыграть всем ребятам, которые получали меньше игрового времени, потому что в нашей обойме 26 игроков вместе с привлеченными к нам молодыми игроками из U-19, и мы этим составом готовимся к матчам чемпионата Украины.Поэтому дали возможность сыграть и Валентину Моргуну, который, если я не ошибаюсь, сыграл первую официальную игру за главную команду Динамо, я его поздравляю с отличной игрой. Дали возможность сыграть тем ребятам, кто меньше времени проводил на поле.

Шикарный гол Пихаленка в четвертьфинале Кубка Украины в видеообзоре матча Рух – Динамо

А по анализу, то я скажу так. Нервная концовка, которая, уверен, понравилась зрителям, держала в напряжении до последней минуты. Но мы должны были делать счет более комфортным для нас в первом тайме, в самом начале второго тайма имели две прекрасные возможности, должны были спокойно завершить эту игру.

Я своим игрокам всегда говорю о том, что ошибка в обороне, когда мы пропускаем мяч, для меня равноценна ошибке, когда мы в почти стопроцентной возможности не забиваем. Один в один, нет значения: там мы пропускаем, здесь мы не забиваем. Для меня это такая же ошибка, и над этим будем работать. Но хорошо, что на ноль. Идем дальше.

– Заканчивается вояж во Львов. Два матча против Руха – две победы. Как в целом оценить этот период для команды, что вам удалось увидеть? Фактически вы проверили два состава сейчас.

– Для нас каждый матч – самый главный. Следующая игра против Левого Берега, которая состоится 6-го апреля в Киеве – она для нас главная, и мы готовимся к ней с максимальной ответственностью всех игроков, всего тренерского штаба и персонала.

Безусловно, две победы – это приятно, но это уже история, ее уже не изменить. И надо стоять не лицом к своему прошлому, а лицом к своему будущему, – цитирует Шовковского официальный сайт Динамо.

Напомним, "бело-синие" обыграли Рух (1:0) и вышли в полуфинал Кубка Украины. Также в эту стадию турнира прошли Шахтер, Полесье и Буковина.

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