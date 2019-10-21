Шовковский: Нам удалось преподнести сюрприз сборной Португалии

Бывший вратарь сборной Украины Александр Шовковский, который сейчас работает в тренерском штабе "сине-желтых", рассказал о тактических "фишках" команды Андрея Шевченко в матче против сборной Португалии (2:1).

"Мы хотели удивить сборную Португалии, поэтому немного изменили построение атакующей линии – Марлос немного сместился в середину, а Яремчук – на фланг, и этот эксперимент удался.

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Обсуждений и сомнений по этому поводу у нас было много – не знали, как ребята воспримут эти изменения. Думали, зачем отходить от тактики, которая у нас есть, если она дает результат. Но в итоге Андрей Николаевич принял это решение. В играх с грандами мы должны преподносить сюрпризы, чтобы ставить соперника в неудобное положение. Если мы выиграли игру, значит нам это удалось", – сказал Шовковский в эфире программы Профутбол.

Напомним, благодаря победе над сборной Португалии "сине-желтые" гарантировали себе выход на Евро-2020.

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