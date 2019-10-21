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Шовковский: Нам удалось преподнести сюрприз сборной Португалии

11:58 22 Читати українською
Шовковский: Нам удалось преподнести сюрприз сборной Португалии
Александр Шовковский / УАФ

Бывший вратарь сборной Украины Александр Шовковский, который сейчас работает в тренерском штабе "сине-желтых", рассказал о тактических "фишках" команды Андрея Шевченко в матче против сборной Португалии (2:1).

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

"Мы хотели удивить сборную Португалии, поэтому немного изменили построение атакующей линии – Марлос немного сместился в середину, а Яремчук – на фланг, и этот эксперимент удался.

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Обсуждений и сомнений по этому поводу у нас было много – не знали, как ребята воспримут эти изменения. Думали, зачем отходить от тактики, которая у нас есть, если она дает результат. Но в итоге Андрей Николаевич принял это решение. В играх с грандами мы должны преподносить сюрпризы, чтобы ставить соперника в неудобное положение. Если мы выиграли игру, значит нам это удалось", – сказал Шовковский в эфире программы Профутбол.

Напомним, благодаря победе над сборной Португалии "сине-желтые" гарантировали себе выход на Евро-2020.

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Александр Шовковский Александр Шовковский Украина - Португалия Украина Украина Сборная Украины
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