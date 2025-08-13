В СМИ все активнее обсуждают будущее Александра Шовковского в Динамо.

Киевское Динамо потерпело унизительное поражение в квалификации Лиги чемпионов от кипрского Пафоса (0:3 по сумме двух матчей), что вызвало волну критики среди болельщиков и слухи о возможном увольнении Александра Шовковского.

Динамо может уволить Шовковского после вылета из ЛЧ – источник назвал 2 человека, с которыми будет говорить Суркис

По информации Sport.ua, заменить Шовковского может украинский специалист Олег Гусев, который сейчас работает в тренерском штабе команды.

Президент Динамо Игорь Суркис в ближайшее время должен принять решение о дальнейшей судьбе главного тренера. В случае отставки СаШо Гусев может возглавить команду временно в роли исполняющего обязанности главного тренера.

Однако, по информации Динамо Киев Inside, сегодняшний поток новостей о возможной смене главного тренера Динамо является преимущественно дезинформацией. Отмечается, что некоторые пытаются "расшатать лодку", а отставка Шовковского пока не обсуждается.

