Легенда Динамо и сборной Украины претендует на пост главного тренера Черноморца, утверждает Профутбол.

Шевчук отреагировал на слухи о своем назначении главным тренером Черноморца

Несколько дней назад одесситы разорвали контракт с Сергеем Ковальцом по обоюдному согласию. Шовковский в сентябре прошлого года получил лицензию уровня Pro, которая дает право тренировать даже команды элитного дивизиона. Сейчас 46-летний специалист помогает Андрею Шевченко в сборной Украины.

Добавим, что перед зимней паузой Черноморец держался в зоне повышения в элиту, занимая третью строчку Первой лиги.

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