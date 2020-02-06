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Шовковский мог покинуть сборную Украины из-за предложения Офиса Зеленского, – СМИ

12:15 325 Читати українською
Шовковский мог покинуть сборную Украины из-за предложения Офиса Зеленского, – СМИ
Александр Шовковский / фото Д. Руденко

Александр Шовковский, который работает ассистентом Андрея Шевченко в сборной Украины, имел шанс попробовать свои силы в политике.

Легенда Динамо был одним из кандидатов на пост главы Госагентства спорта в области управления нынешнего Минкульта, информирует Украинская Правда.

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Офис президента Украины Владимира Зеленского планирует разделение Минкульта и Минмолодспорта, однако решение пришлось перенести из-за возможных организационных проблем, которые могли возникнуть в подготовке к Олимпиаде-2020. Появился альтернативный вариант – у министра культуры Владимира Бородянского заберут вопросы спорта, но не в новое министерство, а в Госагентство спорта в области управления нынешнего Минкульта.

Кабмин надеется найти руководителя для нового ведомства. Критерии – он должен быть не только эффективным, но и медийным. Таким образом, на Банковой рассматривался даже вариант предложить это место бывшему голкиперу Динамо и сборной Украины Александру Шовковскому.

Напомним, легенда киевлян с сентября 2018 года работает ассистентом Андрея Шевченко в сборной Украины. Вполне вероятно, что Шовковскому пришлось бы покинуть штаб "сине-желтых" ради карьеры чиновника.

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Теги
Главное Сборная Украины Андрей Шевченко Андрей Шевченко Александр Шовковский Александр Шовковский Владимир Зеленский
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