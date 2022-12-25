"Шовковский как дал мне по колену...": Рыбалка рассказал, как играл в карты с "дядей Сашей"
Полузащитник Александрии Сергей Рыбалка вспомнил забавный эпизод с легендой Динамо Александром Шовковским.
"С Шовковским шутить было опасно. Потому что он большой и умный. Помню, как в самолете он мне по ноге как ударил... Мы играли в карты, я раздавал, а он сидел спиной ко мне, и поставил руку к столику. Я раздал карты и столиком закрыл, а там железки, которые ему пальцы и придавили.
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Он: "Ах ты..." и как дал мне по колену. Я говорю: "Да дядя Саша, чего же вы заглядываете, как я раздаю"... После того и пошло, что все его "дядя Саша" начали называть", – рассказал Рыбалка в программе "ПРЯМА ЧЕРВОНА".
Напомним, Рыбалка вместе с Шовковским выступали за Динамо в период с 2014 по 2018 гг.