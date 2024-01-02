"Дорогие друзья, хочу поблагодарить за ваши теплые слова и лучшие пожелания по случаю моего дня рождения. Мы проходим сквозь жизнь, которая постоянно полна вызовами. Или мы преодолеваем их, или миримся с ними и останавливаемся. Если мы ставим перед собой цели и стремимся их достичь, мы двигаемся вперед при любых препятствиях.

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Но отслеживать мы должны не то, куда мы добрались, а то, что мы для этого сделали! Тогда мы можем ставить перед собой новые вызовы и решать задачи, как их достичь!

Сегодня страна-террорист вновь нанесла ракетный удар по нашим городам. Разрушая наше жилье. Ломая дома. Убивая людей. Но им уже никогда нас не понять. Нашей цели. Наше стремление. Да, к сожалению, цена будет очень высокой. Но мы доберемся и выстоим. Обязательно. Ибо у нас есть цель!

Благодарю всех за приветствие. Спасибо, что вы рядом. Спасибо за вашу поддержку. Спасибо нашим защитникам и защитницам. Спасибо ВСУ. Вместе к победе. Слава Украине!" – написал Шовковский в соцсетях.

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