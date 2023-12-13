Лучшим игроком 17 тура УПЛ стал вингер Шахтера Александр Зубков, забивший гол в ворота Вереса (2:0). За него проголосовали 42% голосов в Instagram и 12% в Google Form. Зубков получил итоговое большинство голосов, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

Шовковский дал первый комментарий в статусе полноценного тренера Динамо – будет новый помощник, слова Суркиса и трансферы

Александр стал лучшим футболистом во втором туре УПЛ подряд и третий раз в сезоне 2023/24.

А в голосовании за лучшего тренера победил Александр Шовковский, для которого это вторая награда. Наставник Динамо, которое в 17-м туре обыграло Оболонь (2:0), набрал 54% голосов болельщиков в Instagram и 39% в Google Form.

Шахтер ушел на зимнюю паузу на 4-й позиции турнирной таблицы. Динамо занимает 5 место, но обе команды имеют матчи в запасе ("горняки" – 2, киевляне – 3).

Шахтар має підсилення для... Динамо, або Чому вчорашнім ворогам варто закопати "сокиру війни"