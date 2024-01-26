Футболисты Динамо и главный тренер команды Александр Шовковский ездят за границу с помощью фонда "Верим в Украину", сообщил Михаил Ткач в расследовании, опубликованном на YouTube-канале "Украинской правды".

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Учредителей вышеупомянутого фонда подозревают в схеме с противоправной переправкой за границу уклонистов. В частности, у его руководителя – Юрия Гупала, которого после начала полномасштабного вторжения России назначили заместителем председателя Волынской ОГА, 10 января провели обыски. Параллельно правоохранители наведались еще к нескольким лицам, связанным с Гупалом.

По информации источника, фонд за 2 года войны внес в систему "Шлях" более 1,5 тысячи мужчин. Отмечается, что в этой схеме на Гупала могли возложить обязанности лоббирования и решения вопроса по оформлению соответствующего пакета документов через органы Волынской ОВА. Стоимость побега уклонистов по этой схеме составляла около 7 тысяч долларов за человека.

К слову, 12 января Гупало написал заявление об увольнении – публичной информации об арестах и каких-либо следственных действиях не было.

Напомним, выезд спортсменов за границу происходит через подачу запроса в Минмолодежьспорта и получения от него соответствующего разрешения. Вероятно, в расследовании речь идет о выезде за границу по собственной инициативе, а не в составе делегации спортивной команды.

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