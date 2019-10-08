Шовковский: Если бы все зависело от меня – давно провел бы прощальный матч

Бывший вратарь киевского Динамо и сборной Украины Александр Шовковский признался, что готов в любой момент провести прощальный матч, который обещал организовать президент киевского клуба Игорь Суркис.

"Если бы все зависело только от меня – давно провел бы прощальный матч", – написал Шовковский в инстаграме, отвечая на комментарий одного из подписчиков.

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Напомним, ранее Игорь Суркис заявлял, что готов организовать прощальный матч для Александра Шовковского, Олега Гусева и других легендарных игроков Динамо.

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