toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА - ЛИТВА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЕВРО-2020

Шовковский: Если бы все зависело от меня – давно провел бы прощальный матч

14:50 9 Читати українською
Шовковский: Если бы все зависело от меня – давно провел бы прощальный матч
Александр Шовковский / ФК Динамо Киев

Бывший вратарь киевского Динамо и сборной Украины Александр Шовковский признался, что готов в любой момент провести прощальный матч, который обещал организовать президент киевского клуба Игорь Суркис.

"Если бы все зависело только от меня – давно провел бы прощальный матч", – написал Шовковский в инстаграме, отвечая на комментарий одного из подписчиков.

Шовковский продемонстрировал невероятный контроль мяча и забил с центра поля на тренировке сборной Украины

Напомним, ранее Игорь Суркис заявлял, что готов организовать прощальный матч для Александра Шовковского, Олега Гусева и других легендарных игроков Динамо.

Евро-2020: что нужно сборной Украины в решающей стадии отбора для выхода на чемпионат

blog_ava
Интер может сорвать назначение Спаллетти в Милан – появился новый фаворит на должность
00:50
432
Теги
Александр Шовковский Александр Шовковский Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
0
час
:
5
мин
Бразилия
15:00
Сенегал
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук