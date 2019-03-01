Шовковский дал рецепт, как стать хорошим голкипером

Бывший вратарь Динамо и сборной Украины Александр Шовковский считает, что главное для гокипера – психология.

"В чем особенности психологии голкипера? Голкипер не имеет права на ошибку. Иногда это становится большим бременем. Особенно когда ты выходишь играть в составе команды, перед которой стоят высокие задачи. Психология для вратаря имеет первостепенное значение. Она приходит с уверенностью, но важно расставлять приоритеты.

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Как стать хорошим вратарем? Никогда в себе не сомневаться и много работать. И всегда учиться – на своих ошибках, на ошибках других – и анализировать все, что с тобой происходит. Чтобы играть на самом высоком уровне, надо уметь анализировать, воспринимать информацию, которую дает главный тренер, и реализовывать свой потенциал, иметь дисциплину, делать то, чего тебе не хочется, чтобы достичь цели", – цитирует Шовковский пресс-служба ФФУ.

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