Александр Шовковский оценил выступление Динамо против Оболони (2:0), после которого он лишился приставки "и.о." и стал главным тренером.

– Игра завершилась 10 минут назад, а три минуты назад мы узнали, что вы уже главный тренер. Что произошло за эти семь минут?

– Прошло семь минут. Мы собрались с командой, раздевалку посетил президент клуба, он сказал несколько слов. После этого я с ребятами переговорил. В принципе, ничего особенного не произошло, единственное, что мы поздравили всех с победой, я поблагодарил ребят за тот отрезок времени, который я с ними начал работать в роли исполняющего обязанности главного тренера. Пожелал им плодотворно провести период отпуска, пожелал здоровья родным, близким, любимым, чтобы все были здоровы, чтобы как можно скорее пришел мир, чтобы мы закончили эту войну, безусловно, закончили победой.

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Также я акцентировал внимание на тех моментах, которые помогли нам в последних четырех матчах одержать четыре победы. Это желание, понимание, ответственное отношение как к тренировочному процессу, так и к себе, и мотивация, с которой они выходили на футбольное поле не только во время матчей, но и на тренировки.

– Когда команда выйдет из отпуска и где будет готовиться ко второй половине сезона?

– Почти месяц команда будет в отпуске, однако это не значит, что игроки ничего в это время не будут делать. Они получат личные задания. Со второй половины отпуска они должны готовить себя, чтобы они начинали командные тренировки не с нуля. Команда собирается 12 января, сначала будут проведены медобследования в двух группах. В течение недели мы будем готовиться в Киеве, потом поедем на сборы в Турцию.

– Планируются ли в межсезонье какие-либо усиления? На сколько рассчитан ваш контракт?

– Насчет детальных условий контракта – мы даже не успели это обсудить. Что касается усиления – у нас есть некоторые наработки, но пока об этом рано говорить.

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– Будут ли изменения в вашем тренерском штабе?

– К нам присоединится Сергей Федоров, в первой половине сезона работавший с командой U-19.

– Что помешало провести сегодняшний матч более спокойно? Почему игра до последних минут складывалась нервно?

– Я предупреждал ребят, что нам очень сложно даются матчи с Оболонью, это киевское дерби. Команды вышли на игру очень мотивированными. Хочешь не хочешь, а статус последнего матча года влияет на игру всегда. Посмотрите на остальные последние матчи первой части сезона УПЛ.

Мы настраивали команду на тяжелую игру, указывали, благодаря чему играет наш соперник, какие сильные стороны. Должны были забивать в первом тайме, имели возможности для этого. Не реализовали, начали немного нервничать, не хватало терпения. Над эмоциональной составляющей тоже будем работать, игроки должны спокойнее играть, увереннее действовать, не бояться брать на себя инициативу, проявлять себя. Но при этом понимать игру, понимать, в чем у нас есть преимущество, как его использовать.

За короткий промежуток времени сложно произвести большие изменения в команде. Мне нужно было психологически игроков подготовить, чтобы они вышли, в первую очередь, из эмоционального кризиса. Уверен в том, что если бы мы в первом тайме реализовали по крайней мере один момент из тех, которые мы создали, игра была бы гораздо более спокойной, – цитирует Шовковского пресс-служба Динамо.

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