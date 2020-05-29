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Шовковский был шокирован дебютным вызовом в сборную Украины – шутки тренера и травма главного конкурента

10:13 78 Читати українською
Шовковский был шокирован дебютным вызовом в сборную Украины – шутки тренера и травма главного конкурента
Шовковский в молодости / Фото из открытых источников

Легендарный голкипер Александр Шовковский вспомнил обстоятельства начала своей карьеры в сборной Украины.

"Тогда, в 1995 году, молодежку уже возглавлял Виктор Колотов, а осенью 1994-го тренером был Владимир Мунтян. У него было какое-то странное чувство юмора, и я не всегда понимал, когда он шутит, а когда говорит серьезно. В ноябре мы готовились к поединку с Эстонией. До матча оставалось несколько дней, и после одной из тренировок Владимир Федорович, поблагодарив команду за работу, добавил: "Давайте пожелаем Саше Шовковскому удачи в национальной сборной". Я, честно говоря, был в шоке!

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Да, там получил травму основной голкипер – Дмитрий Тяпушкин. Но ведь были другие вратари, которые старше и опытнее меня. В тот год у меня хватало ярких событий. Я стал основным вратарем в Динамо, дебютировал в Лиге чемпионов, принял участие в победном поединке против Спартака, играл против Баварии и ПСЖ. Но это же национальная сборная!" – цитирует Шовковского Команда№1.

Добавим, что легенда Динамо провел за национальную команду 92 матча, в которых пропустил 76 мячей.

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Динамо Киев Динамо Киев Украина Украина Сборная Украины Александр Шовковский Александр Шовковский
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