– Я вам так скажу: уровень клубного футбола в Украине сейчас очень выровнялся. Вот даже судя по матчам УПЛ, случалось такое, что команды из низов турнирной таблицы отбирали очки у Динамо, например Ворскла.

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У меня есть вера в нашу команду. Уверен, что наши ребята будут не просто бороться, а биться за результат, доказывать, что они ничем не хуже динамовцев. Деньги, важная составляющая, но не они играют в футбол, а команда, коллектив, а с этим у нас все в порядке. Микроклимат в Буковине отличный.

И знаете, даже не хочу гадать, какой состав у Динамо выйдет на игру против нас. Основной или дублирующий. Неважно. Мы с киевлянами играем 23 апреля, а 26-го у них сверхответственная игра будет в УПЛ против донецкого Шахтера. Вероятно, Александр Шовковский будет долго думать, ломать голову, кого поберечь, а кому играть против Буковины.

– И это точно на руку Буковине.

– Посмотрим. Знаю одно – игра будет интересной, в этом я уверен. И как бы она не завершилась, а играть мы будем только на победу, мы будем покидать поле с высоко поднятой головой. В этом сезоне мы уже вошли в историю, переписали ее. Впервые пробились в 1/4 и 1/2 финала кубка Украины. Уже есть чем гордиться, – сказал Наболотный для Українського футболу.

Напомним, матч 1/2 финала Кубка Украины между Динамо и Буковиной состоится 23 апреля на нейтральном поле, ведь стадион черновицкого клуба не соответствует необходимым требованиям.

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