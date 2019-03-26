Шовковский – о матче с Люксембургом: Везение тоже нужно заслужить

Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский прокомментировал победу "сине-желтых" в матче отбора к Евро-2020 с Люксембургом.

"Я всегда говорил и буду повторять снова и снова. Везение тоже нужно заслужить. А потом еще и обязательно отработать!

Отработаем! Обязательно отработаем!", – написал Шовковский на странице в Facebook.

Люксембург – Украина – 1:2 – видео голов и обзор матча

Отметим, подопечные Шевченко минимально победили Люксембург в матче второго тура отбора к Евро-2020. Победный гол "сине-желтых" забил Жерсон Родригес на 93-й минуте, срезав мяч головой в собственные ворота после розыгрыша стандарта.

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