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Шовковский – о матче с Люксембургом: Везение тоже нужно заслужить

10:31 40 Читати українською
Шовковский – о матче с Люксембургом: Везение тоже нужно заслужить
Тренерский штаб сборной Украины / фото ФФУ

Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский прокомментировал победу "сине-желтых" в матче отбора к Евро-2020 с Люксембургом.

34’ Давид Тюрпель
 
Виктор Цыганков 39’
Жерсон Родригес 93’

"Я всегда говорил и буду повторять снова и снова. Везение тоже нужно заслужить. А потом еще и обязательно отработать!

Отработаем! Обязательно отработаем!", – написал Шовковский на странице в Facebook.

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Отметим, подопечные Шевченко минимально победили Люксембург в матче второго тура отбора к Евро-2020. Победный гол "сине-желтых" забил Жерсон Родригес на 93-й минуте, срезав мяч головой в собственные ворота после розыгрыша стандарта.

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Теги
Евро-2020 Люксембург - Украина Украина Украина Люксембург Люксембург Александр Шовковский Александр Шовковский
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