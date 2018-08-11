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Шоу забил дебютный гол в профессиональной карьере, для этого ему понадобился 141 матч

10:48 26 Читати українською
Шоу забил дебютный гол в профессиональной карьере, для этого ему понадобился 141 матч
Люк Шоу / фото: ФК Манчестер Юнайтед

Защитник Манчестер Юнайтед Люк Шоу отметился голом в матче-открытии нового сезона английской Премьер-лиги против Лестера.

Этот гол стал для 23-летнего англичанина дебютным на профессиональном уровне в 141 матче. 134 игры Шоу провел на клубном уровне, а еще 7 – за сборную Англии.

Манчестер Юнайтед – Лестер – 2:1 – видео голов и обзор матча

Шоу выступает за Манчестер Юнайтед с 2014 года, до этого футболист защищал цвета Саутгемптона. На данный момент Люк провел за обе команды одинаковое количество матчей – по 67.

Напомним, что Манчестер Юнайтед в рамках первого тура АПЛ переиграл Лестер Сити.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англия1 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Лестер Сити: Пятница 10 августа 2018

Манчестер Юнайтед
Матч окончен
2 : 1
Лестер Сити
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Манчестер Юнайтед - Лестер Сити Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Видеоновости Люк Шоу Люк Шоу
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