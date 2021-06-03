Шоу Мбаппе, Гризманна и Бензема в видеообзоре матча Франция – Уэльс – 3:0
Сборная Франции в спарринге разгромила Уэльс. Смотрите видео голов и обзор матча Франция – Уэльс на "Футбол 24".
Товарищеский матч
Франция – Уэльс – 3:0
Голы: Мбаппе, 35, Гриманн, 48, Дембеле, 79
Удаление: Уильямс, 26 (Уэльс)
Франция разгромила Уэльс с "нефартовым" возвращением Бензема, гений-Эриксен украл победу у Германии
Дидье Дешам впервые проверил в бою свое новое атакующее трио. Трудно говорить о результатах этого эксперимента, ведь Уэльс почти три четверти матча играл в меньшинстве.
На фоне такого соперника Франция выглядела очень мощно. В другой день счет мог бы быть еще более унизительным. Особенно стоит отметить Карима Бензема, который точно заслужил гол, но смазал пенальти, а в остальных эпизодах фортуна явно была не на его стороне.
Килиан Мбаппе даже без привычного блеска в игре покинул поле с голом и ассистом в своем активе. Лучший мяч, безусловно, забил Антуан Гризманан. Это – настоящий шедевр. А вот Усману Дембеле досталась самая легкая работа – просто добить в пустые ворота.
Нидерланды на последних минутах спасли ничью с Шотландией – Депай оформил дубль на фоне ужасной игры "оранье"