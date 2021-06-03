Товарищеский матч

Франция – Уэльс – 3:0

Голы: Мбаппе, 35, Гриманн, 48, Дембеле, 79

Удаление: Уильямс, 26 (Уэльс)

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Дидье Дешам впервые проверил в бою свое новое атакующее трио. Трудно говорить о результатах этого эксперимента, ведь Уэльс почти три четверти матча играл в меньшинстве.

На фоне такого соперника Франция выглядела очень мощно. В другой день счет мог бы быть еще более унизительным. Особенно стоит отметить Карима Бензема, который точно заслужил гол, но смазал пенальти, а в остальных эпизодах фортуна явно была не на его стороне.

Килиан Мбаппе даже без привычного блеска в игре покинул поле с голом и ассистом в своем активе. Лучший мяч, безусловно, забил Антуан Гризманан. Это – настоящий шедевр. А вот Усману Дембеле досталась самая легкая работа – просто добить в пустые ворота.

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