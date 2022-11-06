Все самое интересное уместилось в 9 минут на старте второго тайма. Кривбасс вышел вперед благодаря мощному удару 19-летнего Назара Волошина. Впрочем, это был последний успех команды Вернидуба.

Рух одолел Кривбасс за безумные 12 минут – юный капитан забил и подставил львовян

Рух очень быстро не только сравнял счет, но и сам получил преимущество. Здесь также отмечались юноши – Денис Слюсарь и 19-летний капитан Марко Сапуга. Правда, последний успел получить вторую желтую и заставил партнеров отбиваться вдесятером. Подопечные Кучука выполнили эту задачу – победа 2:1.