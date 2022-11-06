Шоу юношей в видеообзоре матча Рух – Кривбасс – 2:1
22:12 - Читати українською
Рух дожал Кривбасс в матче 11 тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи.
53’ Денис Слюсар
57’ Марко Сапуга
76’ Марко Сапуга
Назар Волошин 48’
48’ Назар Волошин
53’ Денис Слюсар
57’ Марко Сапуга
76’ Марко Сапуга
Все самое интересное уместилось в 9 минут на старте второго тайма. Кривбасс вышел вперед благодаря мощному удару 19-летнего Назара Волошина. Впрочем, это был последний успех команды Вернидуба.
Рух одолел Кривбасс за безумные 12 минут – юный капитан забил и подставил львовян
Рух очень быстро не только сравнял счет, но и сам получил преимущество. Здесь также отмечались юноши – Денис Слюсарь и 19-летний капитан Марко Сапуга. Правда, последний успел получить вторую желтую и заставил партнеров отбиваться вдесятером. Подопечные Кучука выполнили эту задачу – победа 2:1.
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