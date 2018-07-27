Шоу: Я не толстый, у меня тело как у Руни

Защитник Манчестер Юнайтед Люк Шоу ответил критикам по обвинениям в лишнем весе.

"Из-за того, как я составлен от природы, людям кажется, что я больше, чем есть на самом деле. Конечно, они могут говорить, что я жирный, но я знаю свое тело.

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Можно сказать, у меня тело того же типа, как у Уэйна Руни", – цитирует Шоу издание Telegraph.

Напомним, в прошлом сезоне 23-летний защитник Манчестер Юнайтед лишь 19 раз появлялся на поле, проведя 11 матчей в чемпионате Англии и 1 в еврокубковом поединке.

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