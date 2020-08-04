Шоу и еще 1 защитник Манчестер Юнайтед вылетели из заявки на Лигу Европы

Английский Манчестер Юнайтед обновил заявку команды на Лигу Европы. Перечень исполнителей пополнился двумя юниорами – Теденом Менги и Итаном Лейрдом.

Люк Шоу и Аксель Туанзебе исключены из списка игроков МЮ на турнир, сообщает официальный сайт клуба.

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Оба защитника получили травмы и не помогут манкунианцам в плей-офф Лиги Европы. Это позволило тренерскому штабу Юнайтед включить в заявку двух представителей "молодежки" – Менги и Лейрда. Всего в списке 30 исполнителей.

Вратари: Де Хеа, Ромеро, Грант, Бишоп

Защитники: Лейрд, Менги, Линделёф, Байи, Джонс, Магуайр, Далот, Фосу-Менса, Ван-Биссака, Уильямс

Полузащитники: Погба, Фред, Матич, Мактоминай, Гарнер, Гелбрейт, Бруну Фернандеш, Джеймс, Мата, Лингард, Перейра, Чонг

Нападающие: Гринвуд, Рашфорд, Марсьяль, Игало.

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