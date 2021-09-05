В рамках 5-го тура квалификации на чемпионат мира-2022 нидерландцы дома разбили команду Черногории. Вашему вниманию видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.

Под занавес первого тайма Мемфис Депай заработал одиннадцатиметровый и самостоятельно уверенно его реализовал. А после перерыва начался погром.

Украина – Франция – 1:1 – видео голов и обзор матча

На 62-й нападающий Барселоны мощно пробил в ближний угол после скидки Гакпо – кипер был бессилен. Вскоре выход один на один с Саркичем после передачи Бергейса реализовал Джорджиньо Вейналдум. А добил черногорцев Коди Гакпо. На 76-й минуте нападающий ПСВ элегантно положил в дальний угол с линии штрафной после паса Маласии.

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