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Шоу: Арсенал проводит не лучший сезон и об этом не вспоминают, а Манчестер Юнайтед дай только покритиковать

12:45 25 Читати українською
Шоу: Арсенал проводит не лучший сезон и об этом не вспоминают, а Манчестер Юнайтед дай только покритиковать
Люк Шоу / Фото из открытых источников

Защитник сборной Англии Люк Шоу встал на защиту своей команды, сравнив успехи манкунианцев с лондонским Арсеналом.

"Мы понимаем, что футболисты должны быть толстокожими, особенно играя за самый большой клуб мира. Все наблюдают за нами, каждый хочет покритиковать нас, когда мы проигрываем.

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При всем уважении к Арсеналу, – а я считаю его фантастическим клубом, – они проводят не лучший сезон, и об этом нечасто вспоминают. Что является довольно странным. Но если речь заходит о Манчестер Юнайтед – то все критикуют.

Мы здесь для того, чтобы вернуть клуб на его место, чтобы завоевать трофеи и бороться за титулы. Впереди нас ждет много хорошего", – цитирует Шоу издание Daily Mail.

Напомним, "красные дьяволы" после 25 туров занимают девятое место, Арсенал – одиннадцатый.

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