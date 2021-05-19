Главный тренер британцев Стив Кларк в список из 26-ти исполнителей включил Кирана Тирни из Арсенала, который не так давно оправился от травмы крестообразных связок. Также на континентальный форум, где Шотландия сыграет впервые с 1996-го, едет Билли Гилмор. 19-летний хавбек Челси пока даже не дебютировал в составе национальной сборной.

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Вратари: Крэйг Гордон (Харт оф Мидлотиан), Дэвид Маршалл (Дерби Каунти), Джон Маклафлин (Рейнджерс).

Защитники: Лиам Купер (Лидс), Деклан Галлахер (Мазервелл), Грант Хэнли (Норвич), Джек Хендри (Остенде), Скотт МакКенна (Ноттингем Форест), Стивен O'Доннэлл (Мазервелл), Натан Паттерсон (Рейнджерс), Энди Робертсон (Ливерпуль), Грег Тейлор (Селтик), Киран Тирни (Арсенал).

Полузащитники: Стюарт Армстронг (Саутгемптон), Райан Кристи (Селтик), Джон Флек (Шеффилд Юнайтед), Билли Гилмор (Челси), Джон Макгин (Астон Вилла), Каллум Макгрегор (Селтик), Скотт Мактоминай (Манчестер Юнайтед), Дэвид Тернбулл (Селтик).

Нападающие: Че Адамс (Саутгемптон), Линдон Дайкс (КПР), Джеймс Форрест (Селтик), Райан Фрейзер (Ньюкасл), Кевин Нисбет (Хиберниан).

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