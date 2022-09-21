Сборная Шотландии в рамках перенесенного матча Лиги наций принимает Украину. Стартовые составы и онлайн-видеотрансляция встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 1-го тура группового этапа Лиги наций в дивизионе В1 между сборными Шотландии и Украины начался в 21:45 по киевскому времени. Наша команда подходит к игре в статусе лидера группы, имея 7 очков в активе. "Тартановая армия" идёт второй, имея на 1 зачётный балл меньше.

Текстовый онлайн проводит "Футбол 24". Телетрансляция доступна на каналах ICTV, "Интер", "1+1" и "Суспильне", транслируемых в сетях кабельных операторов, на ОТТ-платформах и в сети цифрового телевидения Т2. Кроме того, встречу на своём ютуб-канале показывает УАФ – окошко с трансляцией ищите в этой новости.

Стартовые составы

Шотландия: Гордон – Мактоминай, Хендри, Маккена – Паттерсон, Армстронг, Макгрегор, Терни – Макгинн, Кристи – Адамс

Запасные: Келли, Макрори, Тейлор, Портеус, Дайкс, Гилмор, Ролстон, Фрейзер, Джек, Хики, Маклин

Украина: Трубин – Караваев, Бондар, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко – Ярмоленко, Малиновский, Пихалёнок, Мудрик – Довбик

Запасные: Лунин, Потрошитель, Кривцов, Сидорчук, Яремчук, Качараба, Игнатенко, Цыганков, Миколенко, Тимчик, Зубков

Шотландия – Украина: анонс матча Лиги наций