Лига наций, группа А1, 6-й тур

Хорватия – Португалия – 1:1

Голы: Гвардиол, 65 – Феликс, 33

Польша – Шотландия – 1:2

Голы: Пйонтковски, 59 – Макгинн, 3, Робертсон, 90+3

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Хорватия перед матчем с Португалией в турнирной таблице группы А1 шла второй с 7-ю очками. "Клетчатым" хватало даже ничьей, чтобы не зависеть от результата параллельной встречи, где Польша и Шотландия решали, кто станет главным неудачником и вылетит в дивизион В (у обеих команд было по 4 балла).

Португалия досрочно обеспечила себе выход в четвертьфинал Лиги наций, поэтому Роберто Мартинес решил отпустить большую группу лидеров в их клубы (Бернарду Силву, Педру Нету, Криштиану Роналду и Бруну Фернандеша). Несмотря на это, гости сразу же захватили инициативу и взялись создавать моменты у ворот Хорватии. На 17-й минуте едва не отличился Леау – Ливакович не без проблем помешал голу, а в середине тайма Семеду пробил впритирку с правой стойкой.

На 33-й минуте Португалия вышла вперед. Витинья вырезал сумасшедшую передачу через полполя на Феликса, тот вышел один на один и прошил Ливаковича. Вскоре Крамарич мог восстановить паритет, но мяч после крученого удара зацепил левую стойку. В конце тайма неплохие попытки имели Феликс и Леау, но с выстрелом первого справился Ливакович, а второй пробил мимо ворот.

На 62-й минуте Гвардиол восстановил статус-кво, однако VAR сигнализировал об офсайде и счет остался без изменений. Но уже через мгновение Йошко забил без замечаний: Якич выполнил верховую передачу на дальнюю штангу и защитник Манчестер Сити выпрыгнул из-за спин защитников и замкнул в сетку.

В середине тайма команды обменялись моментами: Ливакович потянул с левого угла удар Мендеша, а Са справился с добиванием по центру от Будимира. Уже в добавленное время Анте из пределов штрафной попал в штангу. В конце концов все завершилось боевой ничьей – обе сборные выходят в четвертьфинал Лиги наций.

В параллельном матче Польша и Шотландия решали, кто станет худшим в квартете и покинет элитный дивизион. Гости уже на 3-й минуте вышли вперед, шокировав "Кадру". Пйонтковски вскоре мог сравнивать, но Гордон потащил мяч из-под перекладины. Спустя немного дважды бил Свидерски: сначала мимо стойки с близкого расстояния, а со вторым ударом справился кипер шотландцев.

На 33-й минуте Гилмор попал в перекладину ворот Польши, а Букса в ответ расстреливал ворота Шотландии из пределов штрафной – Гордон чудом среагировал и выбил на угловой. В конце тайма Мактоминай с дальней дистанции закручивал в левый угол, но попал в стойку, а Робертсону на добивании помешал рикошет.

На старте второго тайма Камински ворвался во вратарскую, накрутил защитника и буквально расстреливал Гордона – кипер снова спас "Тартановую армию". Однако на 59-й минуте он не сумел помешать пушечному удару Пйонтковски в левую девятку – 1:1. Гол добавил крыльев полякам и они взялись создавать момент за моментом.

На экваторе второй сорокапятиминутки Дайкс головой замыкал навес под левую стойку – Скорупски спас. На третьей добавленной к матчу минуте Робертсон заставил замолчать стадион, головой направив сферу в сетку и выбив Польшу в дивизион В – "Кадра" без Левандовски и с 4-мя пунктами финишировала последней в квартете.