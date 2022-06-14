Шотландия неплохо стартовала в Лиге наций, уверенно обыграв Армению у себя дома. Ожидалось, что скотты без проблем заберут вторую позицию в нашей группе – но, затем произошел сенсационный разгром в Дублине (0:3). Поражение было по делу, так что перед выездным поединком с армянами существовали определенные сомнения в силе "тартановой армии".

Они стали еще больше на 7-й минуте, когда в ворота Гордона прилетел гол. Барсегян прорвался правым флангом и прострелил на ближнюю штангу, а Бичахчан спокойно замкнул ударом метров с пяти – 1:0! Впрочем, гости довольно быстро пришли в себя. Уже на 9-й минуте они огрызнулись неплохим выстрелом Армстронга под перекладину, который парировал Юрченко, а еще через 6 минут счет сравнялся. Героем стал все тот же Армстронг – Стюарт получил скидку от Адамса и спокойно обыграл голкипера. 1:1.

Армяне, однако, не собирались делить очки. Практически сразу после пропущенного гола хозяева забили ответными усилиями Байрамяна, но взятие ворот отменили из-за офсайда. На 19-й минуте Байрамян вывел Барсегяна практически один в один – Тигран качнул последнего защитника, качнул голкипера, но пробить уже не успел. После этого было проведено еще несколько неприятных для шотландцев врываний в штрафную и ударов в створ.

В середине первого тайма игра выровнялась. Моментов особо не возникало, а Шотландия все так же не могла найти подход к низкому блоку армян. Словом, у хозяев все шло очень неплохо – и так шло бы дальше, если бы не Арман Оганесян. На 44-й минуте он грубо срезал Паттерсона на чужой половине поля, заработав заслуженную желтую карточку, а через несколько секунд хавбек получил второе предупреждение и удаление. За то, что решил потолкаться лбами с Макгинном.

Подопечные Хоакина Капарроса остались в меньшинстве, а Шотландия практически сразу наказала соперника за отсутствие выдержки. На 1-й компенсированной минуте Армстронг получил передачу пяткой в ​​штрафную от Макгинна, легко обыграл Арояна и пробил мимо Юрченко – 1:2! Именно с этими цифрами на табло команды отправились на отдых.

Счет был рабочим, однако в меньшинстве Армения начала сыпаться с необычайной быстротой. В первые две минуты второго тайма на желтые карточки присели Сперцян и Амбарцумян, а на четвертой "тартановая армия" забила третий гол в ворота Юрченко. Он прилетел с воздуха: Тейлор выполнил точную подачу с левого фланга, Паттерсон сбросил ее на линию вратарской, а Макгинн расстрелял ворота – 1:3! Спустя еще четыре минуты саутгемптонская парочка Адамс-Армстронг организовала четвертый гол, реализовав контратаку – на этот раз отличился Че, забив с передачи Стюарта. 1:4.

После этого сборная Шотландии успокоилась, начав заигрывать результат. Выходило так себе. Армения за следующие 30 минут создала ряд хороших моментов. В частности, на 70-й дальний выстрел Барсегяна не без труда парировал Гордон, а на 84-й свежий Камо Оганесян ворвался на левый край штрафной и выстрелил в ближнюю девятку – выше ворот! На 87-й Камо Оганесян мог забивать практически в пустые ворота после прострела от Серобяна, но Релстон спас скоттов.

В конце концов вместо гола престижа горячие горцы получили вторую красную. "Героем" стал все тот же Камо Оганесян, который двумя ногами ушел в подкат и сразу получил удаление. Оставшись в девятером, армяне продолжили выяснять отношения – и это не завершилось даже после финального свистка. К сожалению для местных фанатов, счет от этого не изменился.

Шотландия отмечает победу, набирает 6 очков и выходит на второе место в нашей группе. Армения с 3 зачетными баллами засела на третьей позиции.