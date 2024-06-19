Шотландцы проиграли первый матч на турнире, потерпев разгром от сборной Германии (1:5) и скатившись на дно по разнице голов. “Тартанова армия” была обязана уменьшать этот показатель, чтобы сохранить шансы на плей-офф с третьей позиции – а значит скотты должны были побеждать Швейцарию. Серьезных изменений с составом Стив Клпрк не сделал, бросив в бой Гилмора вместо Кристи (а дисквалифицированного ЦЗ Портеуса заменил Хенли).

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"Нати", в свою очередь, продемонстрировали максимально убедительный футбол в 1-м туре, уверенно переиграв Венгрию. Еще одна победа вывела бы альпийцев в 1/8 финала Евро-2024. Мурат Якин не стал сильно смущать выигрышный состав, прибегнув только к одной перестановке – Шакири вышел вместо Дуа.

Первый тайм оказался более-менее равным по содержанию игры. Шотландия уже не выглядела столь же безнадежной. "Тартанова армия" активно работала с мячом и вылетала в контратаки при первой же возможности – а уже на 13-й минуте команда праздновала 1:0. Скотты выиграли подбор после углового Швейцарии и выскочили 3-в-3, завершив выпад врыванием Макгрегора на левый край штрафной.

После этого Каллум выполнил катбек под удар Мактоминаю, а его мощный выстрел с линии штрафной Шер подрезал в сетку собственных ворот. Подопечные Стива Кларка заслужили забить. "Нати" банально не успели за Скотти и Ко, позволив свободно оперировать в зоне перед штрафной площадкой.

Впрочем, этот момент стал одним из последних в исполнении островитян. Несмотря на всю симпатичность, во второй раз приблизиться к голу удалось аж на 43-й минуте, когда Адамс замыкал подачу Мактоминай с углового. Удар с нескольких метров пролетел над воротами.

Команда Мурата Якина не переигрывала Шотландию, но была намного лучше в завершающей фазе атак. Вот только до 26-й минуты в актив "Нати" нечего и занести – а потом Шакири сравнял счет, исполнив настоящий шедевр. Релстон допустил грубую обрезку, выкатив мяч в ноги Джердану, чтобы тот с ходу попал в левую девятку. 1:1!

На 32-й минуте швейцарцы должны были выходить вперед. Варгас влетел в штрафную, обыграл защитника и выкатил передачу на Ндое, а тот качнул еще одного шотландца и нанес мощный удар в дальний угол. Ганн спас "тартановую армию"!

Еще через две минуты Ндойе таки забил гол после розыгрыша углового, однако взятие ворот не засчитали. Данн оказался в явном офсайде.

Перед перерывом отличиться мог и Джака, который приложился к мячу с дистанции. Ганн парировал. В конце концов, свисток Ивана Кружляка отправил команды отдыхать при счете 1:1. Он не устраивал Швейцарию – да и для шотландцев это была только программа-минимум.

Второй тайм мало отличался от первого. Скотты держались на равных и время от времени создавали серьезное напряжение, однако острые моменты организовывали альпийцы. Правда, этих моментов снова было немного. До 80-х минут вспоминается только классный прорыв Ндое с ударом мимо левой стойки метров с 20-ти, а также обводящий выстрел Варгаса с левого угла штрафной – мимо дальней девятки!

Впрочем, значительно более тяжелый удар Шотландия получила на 60-й минуте, когда травмировался Тирни. Центрбек не просто получил повреждение, а в покинул поле на носилках. Катастрофа.

Тем не менее, подопечные Стива Кларка не повесили голову. Наоборот – на 67-й минуте они могли забить второй гол! Робертсон выполнил шикарную подачу со стандарта, в штрафной началась суматоха, в которой первым на мяче оказался Хенли. Грант пробил с близкого расстояния, однако попал в штангу!

Этот эпизод вдохновил Шотландию. В заключительной 20-минутке команда шла вперед, устраивая периодические нашествия, а Стив Кларк выпускал на поле атакующих игроков. "Тартанова армия" рисковала, втягиваясь на чужую треть, однако коллектив организовал только несколько неприятных скидок и заблокированных ударов.

Зато Швейцария получила пространство для контратак. Одна из них на 82-й минуте завершилась выходом свежего Эмболо один на один – Брель легко перебросил Ганна и праздновал взятие ворот. Праздновал недолго, ведь ланйсмен зафиксировал офсайд. Счет не изменился.

А больше "нати" и не создали. Мурат Якин усиливал атаку, однако в последние 20 минут Шотландия выглядела значительно более вдохновенной. К сожалению, это не подарило голов – финальный свисток зафиксировал ничью. Скотты доказали свою конкурентоспособность и поднялись на третье место, опережая Венгрию. "Нати" идут на второй позиции с 4 зачетными баллами, а лидирует Германия (6 очков).

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