Национальная команда Шотландии не стала в одну шеренгу со сборной Англии.

Перед матчами Евро-2020 игроки сборной Шотландии не будут опускаться на колено для поддержки борьбы с расизмом, сообщает местная футбольная ассоциация.

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Пресс-служба команды заявляет, что Шотландия выступает против расизма и будет продолжать борьбу с этим явлением, но стоя. С похожим заявлением ранее выступили хорваты.

На групповом этапе Евро-2020 шотландцы встретятся с чехами, хорватами и англичанами. Именно последние чествуют движение BLM перед стартовым свистком.

Євро-2020: Англія на піку людських ресурсів, правильні фази Хорватії та Чехії, відродження Шотландії – прев'ю групи D