"Трудно сказать, не будет ли давить на футболистов сборной Украины разгром от Шотландии. Наверное, шотландцы будут "рубиться", не жалея себя. Они понимают – если так смогли выиграть у украинцев, то почему бы их снова не победить?

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Перед этой игрой я считаю именно британцев фаворитами. Хотя, на мой взгляд, сборная Украины – выше классом, как бы парадоксально это ни звучало после поединка в Глазго.

Я не любитель прогнозов, но есть предчувствие, что сборная Украины победит. Каждый футболист должен понимать, насколько болезненно проигрывать с разгромным счетом. Мы знаем, что у нашей сборной есть потенциал, отлично себя проявили Тымчик, Игнатенко, Зубков... Главное исключить ошибки при стандартах у своих ворот, а впереди шансы обязательно будут. Наша сборная умеет забивать благодаря комбинационному футболу", – сказал Левченко в комментарии РБ.

Напомним, решающий поединок за выход в элиту Лиги наций между Украиной и Шотландией состоится уже сегодня, 27 сентября, в Кракове. Начало встречи в 21:45.

Украина – Шотландия: анонс решающего матча Лиги наций