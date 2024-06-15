"Шотландия фактически не вышла на поле": лидер Ливерпуля – о позорном разгроме от Германии в матче-открытии Евро-2024
Капитан шотландцев Эндрю Робертсон нашел причины поражения "Тартановой армии" в дебютном поединке чемпионата Европы.
"Играть против хозяев в первом матче – нет ничего труднее. Было много ошибок, и нам надо разбираться с ними, потому что здесь все будет стремительно.
Германия – Шотландия – 5:1 – видео голов и обзор матча
В первом тайме мы сделали абсолютно все неправильно. Мы фактически не вышли на поле, не были достаточно агрессивными, позволили мастеровитым игрокам соперников получить мяч. У них был план на игру, и у нас был план на игру. Но их план сработал в миллион раз лучше.
Вот напоминание о том, насколько сложный этот турнир – играешь с командами мирового уровня. Мы играли не на максимум своих возможностей, а это необходимо.
Завтра мы будем разочарованно злиться на самих себя, но потом нам надо быть позитивно настроенными и подготовленными к Швейцарии, которая будет еще одним тяжелым экзаменатором", – цитирует Робертсона официальный сайт УЕФА.
Напомним, сборная Германии разгромила Шотландию в матче-открытии Евро-2024 со счетом 5:1. Это рекордная победа немцев на мужских чемпионатах Европы в истории. Кроме того, это самая крупная победа в стартовой игре турнира в истории соревнований.