"Играть против хозяев в первом матче – нет ничего труднее. Было много ошибок, и нам надо разбираться с ними, потому что здесь все будет стремительно.

Германия – Шотландия – 5:1 – видео голов и обзор матча

В первом тайме мы сделали абсолютно все неправильно. Мы фактически не вышли на поле, не были достаточно агрессивными, позволили мастеровитым игрокам соперников получить мяч. У них был план на игру, и у нас был план на игру. Но их план сработал в миллион раз лучше.

Вот напоминание о том, насколько сложный этот турнир – играешь с командами мирового уровня. Мы играли не на максимум своих возможностей, а это необходимо.

Завтра мы будем разочарованно злиться на самих себя, но потом нам надо быть позитивно настроенными и подготовленными к Швейцарии, которая будет еще одним тяжелым экзаменатором", – цитирует Робертсона официальный сайт УЕФА.

Напомним, сборная Германии разгромила Шотландию в матче-открытии Евро-2024 со счетом 5:1. Это рекордная победа немцев на мужских чемпионатах Европы в истории. Кроме того, это самая крупная победа в стартовой игре турнира в истории соревнований.

Германия разгромила Шотландию в матче-открытии Евро-2024