Сборные Шотландии и Венгрии встречаются на групповом этапе Евро-2024. Стартовые составы команд и линк на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Шотландии и Венгрии стартует в 22:00 по киевскому времени. Поединок пройдет в Штутгарте. Телетрансляция доступна на платформе MEGOGO.

Шотландия – Венгрия: анонс матча Евро-2024

Сборная Венгрии любой ценой должна побеждать "тартановую армию", иначе останется на четвертой позиции и вылетит из турнира – мадьяры до сих пор не имеют очков в группе.

У сборной Шотландии ситуация похожая. Чтобы сохранить третью строчку, скоттов устроит и ничья, однако на самом деле она ничего не даст. С двумя очками и "-4" по разнице голов надеяться на плей-офф нереально, поэтому команда Стива Кларка тоже должна играть на победу

Стартовые составы

Шотландия:

Венгрия:

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