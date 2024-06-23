Прошло всего 10 дней от начала Евро-2024, а уже начался последний тур группового этапа. К этому времени вылететь из турнира успела только сборная Польши, однако теперь прощаний станет больше. Сегодня мы вполне можем потерять Венгрию – в случае отсутствия победы над Шотландией подопечные Марко Росси останутся четвертыми в группе А.

"На прошлом Евро я сидел дома и пил пиво": толстяк из сборной Венгрии признался, как реагирует на мощную волну мемов

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Germany through to the round of 16 #EURO2024 pic.twitter.com/tNgBkM4Myv — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 19, 2024

От мадьяров на этом чемпионате ожидали большего. В отборе они выиграли группу с Сербией, Черногорией, Болгарией и Литвой, а за последние полтора года команда потерпела лишь одно поражение при 16-ти матчах. Перед этим она громила Англию на Уэмбли (4:0) и набирала 4 очка с Германией в Лиге наций, и на предыдущих двух Евро сборная выглядела круто. Сейчас же получили два поражения без особых шансов – и если 0:2 от Бундестим можно понять, то безнадежный провал со Швейцарией (1:3) удивил.

Венгрия имела неплохой отрезок до 20-х минут матча с немцами – тогда работал интересный оборонительный план с выдергиванием защитников за Вирцем, Гюндоганом и Мусиалом. За ними поднимались аж в опорную, однако соперник быстро развернул эту идею против самих мадьяр Джамал садился ниже и стягивал на себя оппонентов, а в освобожденные зоны кто-то врывался.

Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Со швейцарцами тоже удалось включиться на 20 минут, однако уже после перерыва и после 0:2. На 66-й минуте венгры даже забили, однако после этого команда остановилась. В целом, в глаза бросается критическая зависимость от наличия пространства, слабая оборона и плохая интеграция Собослаи в этот состав – его тотальная свобода в рамках структуры мадьяр явно вредит и команде, и самому Доминику.

Как бы там ни было, сегодня Венгрия должна побеждать Шотландию. Любой ценой. Хотя даже успех с "тартановой армией" не гарантирует плей-офф – подопечные Марко Росси могут набрать три очка и подняться на третью строчку, но вряд ли сильно улучшат разницу голов. Прямо сейчас там "-4". Придется ждать результатов других претендентов на третье место.

Фото: Carl Recine/Getty Images

У сборной Шотландии ситуация похожая. Чтобы сохранить третью строчку, скоттов устроит и ничья, однако на самом деле она ничего не даст. С двумя очками и "-4" по разнице голов надеяться на плей-офф нереально, поэтому команда Стива Кларка тоже надо играть на победу – а значит сегодня в Штутгарте проведут очень интересный матч.

Путь этого коллектива на Евро-2024 напоминает фиаско румын. В первом туре "тартановая армия" потерпела разгром (1:5) от Германии, однако во втором коллектив тоже добавил – только вот вместо поражения забрал заслуженную ничью со Швейцарией (1:1). Болельщики увидели сборную Шотландии, к которой привыкли в предыдущие годы и которой не видели в 2024-м. Смелую, сплоченную, вдохновленную и готовую играть с мячом.

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Скотты смогли доказать только неслучайность попадания на Евро-2024. Готовы ли они к чему-то большему? Вот тут возникают сомнения. В поединке с Германией тренерский штаб подготовил оторванный от реальности план, который пришлось менять по ходу игры. И всё равно в глаза бросался критический недостаток класса, который делал команду обреченной.

Со Швейцарией же было много давления, напряжения, но не было явного источника создания моментов (кроме стандартов). Да и в целом тактический рисунок и тон матча задавал соперник – это "нати" отдали центр и это они попытались подсушить игру в концовке. Венгрия, конечно, проще, но к игровым проблемам добавились кадровые.

Кроме дисквалифицированного Портеуса, "тартановой армии" не поможет Киран Тирни. Центрбек травмировал подколенное сухожилие и уже покинул лагерь сборной на Евро-2024. Мадьяры же подходят к встрече без потерь.

Ориентировочные составы на матч Шотландия – Венгрия

Шотландия: Ганн – Хендри, Хенли, Маккена – Релстон, Макгрегор, Гилмор, Робертсон – Мактоминай – Макгинн, Адамс

Венгрия: Гулачи – Фиола, Орбан, Дардай – Болла, Шефер, Надь, Керкез – Р. Шаллай, Собослай – Варга