Шотландия – Венгрия – 0:1 – видео гола и обзор матча Евро-2024 с жутким эпизодом
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Венгрия одолела Шотландию (1:0) в третьем туре группового этапа Евро-2024. Видео гола и обзор матча смотрите на "Футбол24".
90+10’ Кевин Чобот
Встреча между командами была довольно напряженной, а на 70 минуте стала и жуткой. Варга упал после столкновения с голкипером шотландцев и потерял сознание. Форвард покинул поле на носилках.
Венгрия выбила Шотландию с Евро-2024, одержав победу в матче с жуткой травмой и голом на последних секундах
Гол зрители увидели только на 90+10. Чобот одержал для своей команды важную победу. Шотландия продолжила свою позорную серию. Дело в том, что шотландцы ни разу не выходили из группы на крупных турнирах. А вот Венгрия может получить путевку в плей-офф как лучшая команда, занявшая третье место.
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