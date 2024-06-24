Встреча между командами была довольно напряженной, а на 70 минуте стала и жуткой. Варга упал после столкновения с голкипером шотландцев и потерял сознание. Форвард покинул поле на носилках.

Венгрия выбила Шотландию с Евро-2024, одержав победу в матче с жуткой травмой и голом на последних секундах

Гол зрители увидели только на 90+10. Чобот одержал для своей команды важную победу. Шотландия продолжила свою позорную серию. Дело в том, что шотландцы ни разу не выходили из группы на крупных турнирах. А вот Венгрия может получить путевку в плей-офф как лучшая команда, занявшая третье место.