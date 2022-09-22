"Это был очень сложный матч. У нас не было нескольких ключевых игроков, и пришлось выпускать некоторых молодых ребят. Когда ты не можешь рассчитывать на таких игроков как Зинченко и Миколенко, выступающих в Английской премьер-лиге, в таком интенсивном матче будет тяжело.

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Нам было трудно поддерживать интенсивность игры, особенно во втором тайме, потому что Шотландия была очень хороша. Они давили и выигрывали много подборов, поэтому в конце концов они победили благодаря этому давлению. Следует забыть об этом поражении и готовиться к двум следующим матчам – с Арменией и Шотландией. У шотландцев больше очков, но их также ждут сложные матчи", – поделился Степаненко в комментарии пресс-службе УЕФА.

Добавим, что победа позволила шотландцам обойти Украину на 2 очка и стать новым лидером группы. Впрочем, впереди еще 2 тура, в том числе повторный очный матч 27 сентября.

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