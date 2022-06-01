Сборная Украины в первом решающем матче за право сыграть на ЧМ-2022 встретится с Шотландией. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Полуфинальный матч плей-офф отбора в ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины начнётся в 21:45 по киевскому времени. Трансляция доступна на телеканале "Индиго TV" (временный транслятор контента канала "Украина"), а также "Футбол 1" и OLL.tv.

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В случае победы сборная Украины выйдет в финальный матч за выход на Мундиаль и сыграет против Уэльса.

Стартовые составы:

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Малиновский, Зинченко – Ярмоленко, Яремчук, Цыганков

Запасные: Ризнык, Пятов, Соболь, Бондар, Сирота, Сидорчук, Шапаренко, Довбик, Пятов, Мудрик, Пихалёнок, Качараба, Зубков

Шотландия: Гордон – Хики, Мактоминай, Хенли, Робертсон – Гилмур, Макгрегор – МакГинн – Адамс, Дайкс

Запасные: Маршалл, Келли, О'Доннелд, Сауттер, Хендри, Кристи, МакКенна, С. Армстронг, Стюарт, Браун, Фергюсон, Тейлор

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